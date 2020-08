VIDEO: Seppe Smits snowboardt op de Schelde

Waterskiën (met 2 ski's) en wakeboarden (met 1 plank) kent u waarschijnlijk. Seppe Smits wilde een keer testen of je ook met een snowboard achter een motorboot kan glijden.

Hij nam de proef op de som op de Schelde in Gent. "Ik had verwacht dat het moeilijker ging zijn, maar eenmaal uit het water bleef mijn snowboard beter boven water dan eerst gedacht. Heerlijk om zo af te koelen", vertelt Smits, die met 35 km/u over de Schelde boardde.

"Een snowboard is een stuk smaller dan een wakeboard, dus mijn tenen en hielen zaten vaak in het water. Bochten maken was daardoor soms verraderlijk, zeker wanneer ik moest insnijden om te springen. Mijn achterste been was na een paar minuten alleszins stevig verzuurd omdat ik achterover moest leunen."