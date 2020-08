Mathieu van der Poel (13e in Sanremo): "Toch gevoel van stijgende lijn"

"Ik heb op zich genoten van mijn eerste Milaan-Sanremo. Het is zonder twijfel een mooie wedstrijd. Het doel was om van voor de Poggio op te draaien, en dat is gelukt", doet Mathieu van der Poel het verhaal van zijn wedstrijd.

"Ik denk dat we als ploeg de perfecte wedstrijd reden tot aan de Poggio." Maar op die laatste puist kon de Nederlander Julian Alaphilippe en Wout van Aert niet volgen. "De twee besten zaten vooraan", was Van der Poel eerlijk.

"Ik rekende erop dat alles zou samenkomen voor de sprint. De achterstand op de top van de Poggio was klein en er zaten nog enkele straffe namen in de achtervolgende groep. In de sprint voor de derde plaats raakte ik wat ingesloten."

Van der Poel moest tevreden zijn met de 13e plaats. "Dat was niet het verhoopte resultaat, maar ik heb toch het gevoel dat het in stijgende lijn gaat. Nu woensdag rijd ik de Gran Piemonte. Ik heb het parcours nog niet bestudeerd, maar ik hoop wel vooraan mee te spelen."