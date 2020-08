Lijkt roze auto te veel op Mercedes? Autosportfederatie vindt van wel

De auto van Racing Point wordt in de Formule 1-bubbel ook wel eens de Roze Mercedes genoemd. Het team rijdt met motoren van de Duitsers, maar de renstal zou ook andere onderdelen van het topteam kopiëren.

Renault vulde al meermaals een klachtenbrief in en deze keer krijgen de Fransen gelijk. Racing Point ontvangt een boete van 400.000 euro, in de WK-stand moet de renstal 15 punten inleveren. De roze bolides hadden tot nu toe in 4 GP's 42 punten bij elkaar gereden.