Julie Allemand imponeert nu ook in WNBA: "Ze is een ongelooflijk werkpaard"

Julie Allemand (24) heeft indruk gemaakt in haar eerste WNBA-wedstrijden van het seizoen. Met haar gekende flair dirigeert ze haar team Indiana Fever, terwijl ze ook individueel een fraai rapport kan voorleggen. Dominic Rossi, al jarenlang de personal coach van Allemand, is niet verrast dat de Belgian Cat de overstap naar de WNBA zo vlot verteerd heeft. "Het was het juiste moment", vertelt Rossi aan Sporza.

"Ik werk al bijna 7 jaar met Julie Allemand samen, sinds haar 17e. Tijdens een stage van een paar dagen zag ik onmiddellijk haar enorme potentieel. Sindsdien zijn we blijven samenwerken. In de zomer trainen we bijna dagelijks. We hebben door de jaren een vertrouwensrelatie opgebouwd", zegt Dominic Rossi, die als personal coach onder meer ook werkt met andere Belgian Cats als Antonia Delaere, Heleen Nauwelaers, Serena-Lynn Geldof en Ann Wauters. Rossi heeft veel lof voor de arbeidsethos van Allemand. "Julie is een ongelooflijk werkpaard. Op vrije momenten komt ze naar hier om aan haar spel te werken, in plaats van een vrije dag te nemen. Daarmee maakt ze het verschil tussen top en absolute top. Ze is op en top prof." "Ze is niet te beroerd om zichzelf kwetsbaar op te stellen: ze weet dat ze nog heel veel te leren heeft. Tijdens de lockdown in Frankrijk belde ze me op om te zeggen dat ze vanaf dan alleen nog Engels ging praten, ook thuis. Intussen is haar Engels in interviews ongelooflijk. Dat typeert haar: in álles wil ze beter worden."

"Ze maakt andere speelsters beter"

"Haar grootste kwaliteit? Julie moet het vooral hebben van haar ritme en haar vista. Ze kan binnen een wedstrijd geweldig schakelen van tempo en ze is er enorm goed in om de vrije man te zien en aan te spelen", weet Dominic Rossi. "Als ze op het terrein komt en je ziet bij haar eerste acties die versnellingen, dan weet je dat het goed zit. Voor Julie is dat heel belangrijk. Zij wil ook echt dat ritme aan de ploeg geven en het team laten draaien. Zij maakt de andere 4 speelsters op het veld beter. Daar ligt haar kracht. Zij is een echte leider op het veld." "Ik hoor weleens zeggen dat ze meer zou moeten scoren. Dat is een facet van haar spel wat nog moet groeien. Dat weet ze zelf ook en dat zal met de jaren nog meer gaan komen, daar ben ik van overtuigd. Maar je kunt dat niet forceren, anders werk je haar tegen."

"Het juiste moment voor stap naar WNBA"

In haar eerste 4 WNBA-wedstrijden evenaarde Julie Allemand het assistrecord van Indiana en liet ze al bijna een triple-double optekenen. Dominic Rossi is niet verbaasd. "Dit was voor haar het juiste moment om de stap naar de WNBA te zetten", klinkt het. "Ze kiest voor projecten, de zaken moeten kloppen voor haar. Ze heeft ook een heel goeie band met de coach, die als een tweede moeder is voor haar. Die betrokkenheid werd al gecreëerd nog voor ze in de VS was. Ze had heel nauw contact met het team en dat heeft Julie ook nodig om zich goed te voelen." "Als je haar nu ziet spelen, merk je ook dat het dezelfde Julie is die we al kennen. Aan haar spel is niks veranderd. Ze speelt niet anders dan in Europa. Ze speelt haar eigen spel en ze heeft haar ritme behouden. Dat is haar kracht."

Een Belgisch duel in de VS: Julie Allemand vs. Emma Meesseman.

"Julie is er om haar team te leiden"