"Russische turntrainers waren keihard. Liggen je handen open? Doorgaan!"

De voorbije weken hebben heel wat (ex-)gymnasten hun verhaal gedaan over de keiharde cultuur in hun sport. Ook Sporza-reporter Steffy Merlevede kan er als voormalige turnster over meespreken. Zelfs als ze verrekte van de pijn, moest ze voort blijven trainen.



"Een toptalent was ik niet, ik heb net onder het topniveau geturnd", vertelt ze in De Tribune. "Als kind ging ik elk jaar overal in het land op turnkamp. Die werden vaak geleid door buitenlandse coaches. Ik herinner me nog goed een Russische trainersduo waar ik echt bang voor was als 10- of 11-jarige."



"Het ging er veel harder aan toe dan ik gewend was. Dat je blaren op je handen krijgt aan de brug met ongelijke leggers is niet abnormaal. Soms gaan die ook open en wordt het pijnlijk. Voor de Russische coaches was dat geen signaal om de training stop te zetten."



"Neen, daar was geen sprake van. Die trainer pakte mijn handen stevig vast, bepoederde ze met magnesium en ik moest weer aan de bak. Misschien was ik kleinzerig, maar aan die brug kon ik alleszins niks meer uitvoeren. Het deed te veel pijn."



"Ze wilden me waarschijnlijk harder maken, maar bij mij had dat niet het gewenste effect. Topsport is keihard, dat weet ik, maar soms is de grens met machtsmisbruik flinterdun. En die grens moeten volwassenen aanvoelen", stelt Sporza-reporter Steffy Merlevede.