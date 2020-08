Ronnie O'Sullivan wint snelste wedstrijd in WK-geschiedenis

Ronnie O'Sullivan (WS-6) was zondag al als een bezetene tekeergegaan aan de snookertafel, maandagvoormiddag maakte hij de klus helemaal af. In totaal had de Engelsman amper 1u48' nodig om te winnen met 10-1.

Niemand won ooit sneller een WK-wedstrijd. Het vorige record stond op naam van Shaun Murphy, die vorig jaar de Chinees Luo Honghao afdroogde met 10-0. Murphy had daar toen 2u29' voor nodig.

In zijn partij tegen Un-Nooh kwam Ronnie O'Sullivan uiteindelijk uit op een shotgemiddelde van 14 seconden. Dat is een pak sneller dan het algemeen gemiddelde van zo'n 23,5 seconden. Andermaal is zo duidelijk geworden waarom O'Sullivan The Rocket genoemd wordt.