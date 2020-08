Belgian Cheetah Bolingo maakt comeback na anderhalf jaar blessureleed

Bolingo kwam niet meer in actie sinds haar zilveren medaille op de 400 meter bij het EK indoor in Glasgow in maart 2019. Aanslepend blessureleed hield haar sindsdien aan de kant.

Bij een rugwind van 0.4 meter per seconde liep ze vandaag in de reeksen van de 100 meter 11"76. Dat is nog niet eens zo gek ver boven haar persoonlijk record van 11"57 dat dateert uit 2014. In de finale haalde ze het in 11"91. De wind blies met 3,3 meter per seconde te fel in het voordeel dus is die tijd niet homologeerbaar.

Voor Sacoor kwam zijn persoonlijk record van 45"03 nooit in gevaar. Hij had dan ook geen noemenswaardige tegenstand in Eigenbrakel. Volgende zondag zet de Belgian Tornado zijn seizoen verder op de Brussels GP, een week later volgt het BK in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.