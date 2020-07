Ivan Leko: "Voetbal zonder supporters is een andere sport, zeker voor club als Antwerp"

"We zijn niet zomaar tevreden dat we hier zijn"

De wedstrijd wordt morgen in speciale omstandigheden gespeeld. Het Koning Boudewijnstadion zal volledig leeg zijn door de coronacris. "Het wordt interessant", zegt Leko een dag voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen.

"Ik kijk ernaar uit, maar het wordt toch vreemd zonder de fans. Voetbal zonder supporters is een andere sport. Zeker voor een club als Antwerp. Net als Club Brugge is het een club met geweldige fans. De sfeer zou fantastisch geweest zijn. Maar we moeten de situatie aanvaarden zoals ze is en er het beste van proberen te maken."

Club is ook voor Leko de favoriet. Maar de Kroaat wil zich niet zomaar gewonnen geven. "Iedereen die het Belgische voetbal volgt, weet dat Club de nummer 1 is. Maar wij hebben ook onze kwaliteiten. We zijn niet zomaar tevreden dat we hier zijn, we willen winnen ook."

"Het is voor de twee clubs de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. En dat in speciale omstandigheden. Het is dus moeilijk om te zeggen wat voor wedstrijd we zullen krijgen. Het zal morgenavond ook heel warm zijn, dat maakt het extra zwaar."