NBA-ster Kyrie Irving steunt WNBA-speelsters met 1,5 miljoen euro

Verscheidene speelsters hebben al geweigerd te spelen in het nieuwe WNBA-seizoen, dat op 25 juli van start ging, uit vrees voor het coronavirus of om andere redenen, zoals uit protest tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten.

"Ik heb zowel contact gehad met speelsters die wel willen spelen als met speelsters die niet in actie willen komen", zegt Irving.

"In die gesprekken heb ik heel wat opgestoken over de moeilijkheden die ze ondervinden, de drijfveren achter hun beslissingen en de veranderingen die ze ermee hopen te verwezenlijken voor hun leven en welzijn en dat van hun familie."

Hij sprak onder meer met Natasha Cloud van de Washington Mystics, die er dit seizoen voor koos om zich te concentreren op haar activisme tegen racisme, en ook met Jewell Loyd, die er wel voor koos om te spelen.

"Of ze er nu voor gekozen hebben te strijden tegen sociaal onrecht, basketbal te spelen, aan de kant te blijven uit fysieke of mentale gezondheidsredenen, of om meer tijd door te brengen met hun familie, ik hoop dat dit initiatief hen kan helpen bij het maken van hun beslissingen", sloot Irving af.