Laura Waem: "Praktijken bleven ook na Spelen van Rio gangbaar"

Volgens ex-turnster Laura Waem, die 2 jaar geleden stopte, is er nog altijd een ernstig probleem bij de Gymfederatie met de aanpak van jonge sporters. "Er moeten excuses komen", eist de turnster in een open brief op Facebook.

Gymfed-directeur Lode Grossen bekende zondag dat er fouten gemaakt zijn in het verleden, maar benadrukte ook dat er sinds 2016 op een andere manier gewerkt wordt. In een uitgebreide open brief op Facebook trekt Laura Waem - gestopt in 2018 - die stelling in twijfel.

"De actuele thema's die wereldwijd de ronde doen in de gymnastiekwereld hebben ook mij aan het denken gezet", vertelt Laura Waem. "Ik voel mij dan ook geroepen om mijn verhaal te delen in de hoop op ten eerste: erkenning van het probleem. Ten tweede: verandering voor zowel de huidige als toekomstige generatie turnsters." "Als ex-gymnaste voel ik dat het mijn verantwoordelijkheid is om op dit moment naar voren te komen en mijn ervaring te delen, omdat ik weet dat er gymnasten zijn die zich vandaag (nog) niet in een positie bevinden om dat te kunnen doen, zonder daarvan nadelige gevolgen te ondervinden." "Sinds de start tot aan het einde van mijn topsportcarrière slechts 2 jaar geleden in 2018 zijn er heel veel dingen gebeurd die in heel deze context noemenswaardig zijn. Merkwaardig en schandalig voor buitenstaanders. Dat besef ik nu. Ik heb mijn dagboek herlezen en vooral hetgeen ik geschreven heb 1 jaar voor de Olympische Spelen in 2016."

Resultaten primeerden boven het mentale en fysieke welzijn van (jonge) gymnasten. Laura Waem

"Ik hield dit dagboek bij op aanraden van de psycholoog van de federatie. Deze raadde mij aan om alle negatieve ervaringen om te zetten in positieve: het hele dagboek bevat dus positieve verhalen, maar ik weet dat deze schrijfsels niet de realiteit zijn." "Dit diende als hulpmiddel om mezelf te helpen omgaan met de harde realiteit waarmee ik toen geconfronteerd werd en ook als hulpmiddel om te minimaliseren en te negeren wat er gebeurde. Met alle gevolgen van dien." "Ik besef nu dat resultaten primeerden boven het mentale en fysieke welzijn van (jonge) gymnasten. Ik heb me dan ook vaak heel gestrest en onzeker gevoeld over mijn eigen kunnen gedurende trainingen en wedstrijden, mede doordat ik herhaaldelijk met mijn slechte prestaties geconfronteerd werd op training, maar ook op belangrijke competities."

Laura Waem met coaches Marjorie Heuls en Yves Kiefer op de Spelen van Rio.

"Praktijken bleven gangbaar na Spelen van 2016"

"Er werd een sfeer gecreëerd waarin de gymnasten wisten dat als ze niet binnen de lijntjes zouden kleuren, weerstand zouden bieden of trainers/verantwoordelijken zouden aanspreken over hun abusieve gedrag, zij gesaboteerd zouden worden in de vorm van negeren, het niet mogen deelnemen aan wedstrijden of zelfs een selectie voor de Olympische Spelen in gevaar zou komen. Hierdoor werd de omerta in stand gehouden en kon men doorgaan met deze praktijken." "Ik verbood mijn mama om de trainers of andere verantwoordelijken aan te spreken, uit angst dat ik ook geen kansen meer zou krijgen en zo mijn grootste droom mij zou worden afgenomen. Allemaal het gevolg van een systeem met een aantal belangrijke functionele gebreken, zoals bijvoorbeeld het beschermen van het mentale welzijn van jonge olympische atleten in spe die onder een immense druk staan." "Ook na de Spelen van 2016 in Rio bleven deze praktijken gangbaar. Als insider weet ik dat verschillende atletes sindsdien nog noodgedwongen zijn moeten stoppen."

Ik verbood mijn mama om de trainers of andere verantwoordelijken aan te spreken, uit angst dat ik geen kansen meer zou krijgen. Laura Waem

"Er moeten excuses komen van de Gymfed en de huidige trainers"