Bamberg knipt Belgische band nu helemaal door: ook Leo De Rycke moet opkrassen

Leo De Rycke werd vorig jaar met grote trom binnengehaald door Bamberg als sportief directeur, na een succesvolle periode bij de Antwerp Giants. In het zog van De Rycke verhuisden enkele sleutelpionnen van de Giants mee naar Duitsland: coach Roel Moors en zijn assistent Thomas Crab, net als spelverdeler Paris Lee.

Maar het ambitieuze bestuur bleek afgelopen seizoen maar weinig geduld te hebben met de Belgische connectie, die nog versterkt werd met Belgian Lion Retin Obasohan. Bamberg sneuvelde in de kwartfinales van de play-offs, niet veel later werd de samenwerking met Moors stopgezet.

Dat was meteen ook het begin van het einde van de Belgische connectie bij Bamberg, want ook Thomas Crab, Paris Lee en Retin Obasohan mochten opkrassen. Vandaag raakte bekend dat "last man standing" Leo De Rycke ook moet vertrekken, ook al hij had nog een contract voor 2 jaar. Een opvolger heeft de club nog niet.