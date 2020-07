Bernal geland in Madrid: "Wil graag zien welk niveau ik haal"

Het vliegtuig dat na aandringen van de Colombiaanse wielerbond en de ministeries van Buitenlandse Zaken, Sport en Volksgezondheid mocht vertrekken in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, kwam maandagmiddag aan in Madrid.

Egan Bernal was een van de 110 sporters, trainers en stafleden aan boord. De renner van Ineos staat voor belangrijke weken. "Nu hou ik me nog even rustig, maar daarna trek ik met de ploeg op stage in Andorra", zei hij eens hij met twee voeten op Europese bodem stond.

"Ik wil graag zien welk niveau ik haal, waar ik sta. De voorbereiding op het seizoen is cruciaal. Het komt erop aan alles stap voor stap te doen. Het is al een tijdje geleden dat ik nog gekoerst heb, maar dat is voor iedereen hetzelfde."

"Eigenlijk begint er nu een nieuw seizoen. Zo moet je het bekijken. Niemand had verwacht hoe hard deze pandemie wel zou toeslaan."

Eind augustus moet Bernal er staan, want dan start de Tour in het Zuid-Franse Nice.