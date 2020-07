Scheidsrechters maakten door VAR maar 16 grote fouten afgelopen seizoen

Het Professional Refereeing Department (PRD) kwam vandaag samen in Tubeke om een evaluatie te maken van afgelopen seizoen en om enkele reglementswijzigingen te bespreken. Zo zal onvrijwillig handspel van een aanvaller (of een medespeler) alleen nog worden bestraft als het handspel wordt begaan vlak voor een doelpunt of een duidelijke doelkans.

Over het voorbije seizoen, van slechts 29 speeldagen, was het departement tevreden. De spelleiders in de Jupiler Pro League trokken in totaal 837 gele kaarten. In dezelfde periode het seizoen daarvoor (2018-2019) waren er dat 991, een daling met 15,5 procent. Voor de dubbele gele kaarten gaat het om een daling van 30 procent (21 vorig seizoen tegenover 30 het seizoen ervoor). Voor de rechtstreekse rode kaarten gaat het zelfs om een daling van 52,2 procent, 11 tegenover 23.

Het gebruik van de VAR zorgde er bovendien voor dat de scheidsrechters amper nog verkeerde beslissingen namen. Het PRD identificeerde 930 zogenaaamde "key moments" voor de refs en hun assistenten in de 232 gespeelde wedstrijden uit de Jupiler Pro League van afgelopen seizoen. De nauwkeurigheid van hun beslissingen voor tussenkomst van de VAR bedroeg 84 procent, maar 98 procent na tussenkomst van de VAR. Het PRD stelde dus maar 2 procent of 16 belangrijke foute beslissingen vast.