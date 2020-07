Mitchelton-Scott geeft preselecties Tour en Giro: "Met Simon Yates voor Giro-winst"

Voor Simon Yates is de Giro het belangrijkste doel van het jaar. De 27-jarige Britse klimmer won in 2018 de Vuelta en leek eerder dat jaar ook op weg naar de eindzege in de Giro.

Yates droeg toen 13 dagen de roze trui, maar op de op 2 na laatste dag kreeg hij nog een inzinking en moest hij de trui en de eindzege afstaan aan zijn landgenoot Chris Froome.

"In de Giro is de doelstelling duidelijk: als team willen we Simon Yates zo goed mogelijk ondersteunen om uiteindelijk het eindklassement te winnen", verduidelijkt ploegleider Matt White.

"Wat mij betreft is de Giro de meest veeleisende grote ronde en dus moet je een sterk team hebben om het verschil te maken." In de 11-koppige voorselectie zitten naast Yates onder meer ook nog de Australiërs Jack Haig, Lucas Hamilton en Cameron Meyer, alsook de Kazak Andrey Zeits en de Deen Chris Juul-Jensen.