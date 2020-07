Middlesbrough-spelers moeten bijna-naakt het veld over op weg naar douches

Vanwege corona moet de uitploeg die neerstrijkt in het Madejski-stadion van Reading uitwijken naar een aparte kleedkamer in een uithoek van het veld. Zo ook de spelers van Middlesbrough, die na de match de douches in de catacomben van het stadion opzochten.

Dat leverde enkele aparte beelden op, van spelers van Middlesbrough die slechts getooid in een rode handdoek helemaal het veld oversjokten.