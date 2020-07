Staycation in Vlaanderen: "Je moet niet naar de Ardennen voor peddelplezier"

VIDEO: Peddeltraject op de Demer voorgesteld

Het is zomers heet, je wil naar buiten en je zoekt een sportieve manier om je te verfrissen. Het is een scenario waar we de volgende weken allemaal op hopen. Veel mensen vonden hun weg al naar de rivieren en plassen in hun buurt de afgelopen weken en dat wil de Vlaamse regering op een veilige manier ondersteunen.

Sport Vlaanderen heeft daarom 4 nieuwe pendelroutes opengesteld op Vlaamse rivieren. In het Waasland, de Kempen en twee in Vlaams-Brabant. Door onder meer start- en aanlegplaatsen te installeren en duidelijke borden te plaatsen, die de routes en afstanden aangeven, wordt het u gemakkelijk gemaakt. Het enige dat nog nodig is, is iets om te varen.

"Je kan een boot of plank huren, maar het mag natuurlijk ook met je eigen bootje", zei Vlaamse minister van Sport Ben Weyts op de opening van de route op de Demer afgelopen zondag. "Het leuke is dat het sport en vertier is en tegelijk leer je soms natuur kennen die enkel vanop het water te ontdekken is."

Het is de bedoeling van de Vlaamse regering om op termijn in elke provincie een pendelroute te openen en de routes met elkaar te verbinden, waar dat mogelijk is.