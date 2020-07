Ploegmaat Robby Cobbaert eert overleden Niels De Vriendt met zege "voor Niels"

Het was met een duidelijk doel dat Robby Cobbaert aan de start stond van de oefenkoers in Iddergem. "Als iemand van ons een zege zou kunnen opdragen aan Niels, dan zal hij trots zijn op ons", zei Cobbaert voor de koers. "Dat is voor iedereen van de ploeg nu het grootste doel."

Niels De Vriendt overleed iets meer dan een week geleden na hartfalen tijdens de koers in Wortegem-Petegem. De ploegmaats van De Vriendt reden vandaag in Iddergem de hele dag in het offensief en uiteindelijk maakte Cobbaert het af in de sprint.

"Ik had krampen in de finale, maar deze is voor Niels", reageerde Cobbaert. "Ik ben blij dat ik met de vingers naar boven heb kunnen wijzen voor hem."