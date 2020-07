Meesseman: "Mensen zeggen ons naar huis te gaan en weg te lopen van de bubbel"

Meesseman vanuit de VS: "Loop weg van die bubbel"

"Er was alleen één persoon van de staf in de zaal om de gezondheidsregels uit te leggen. Geen knuffels geven, geen omhelzingen, dus neen, van een hartelijk weerzien sinds eind oktober vorig jaar, was geen sprake

"Euhm, er was eigenlijk geen ontvangst", zegt Meesseman. "De coach heb ik pas na enkele dagen gezien, toen we onze kampioenschapsring kregen. Trainen gebeurde individueel met een shotmachine."

Eind juni kon Emma Meesseman eindelijk afreizen naar Washington voor het nieuwe WNBA-seizoen. Het was wennen omdat de stad er bijzonder kalm en verlaten bijlag. Meesseman moest in quarantaine zitten. Van een hartelijk weerzien met de Washington Mystics, na die lange coronamaanden, was geen sprake.

Een kamer met een rattenval

Begin deze week verhuisde het hele WNBA-circus naar de IMG Academy in Florida, dat is de vroegere tennisacademie van Nick Bolletieri. Speelsters en begeleiders zullen daar vanaf 24 juli beginnen aan de competitie, gedurende 3 maanden. Dat is in elk geval het plan.

Meesseman: "Ook hier in Florida hebben we enkele dagen in afzondering moeten zitten. Er was helemaal niets te doen. De meeste mensen tellen af, we zijn daar eerlijk over. "

"We kunnen andere ploegen niet bezoeken en we mogen geen contact hebben met andere mensen. Alleen met onze kamergenoten, dus is het voorlopig nog een beetje zoeken. Voorlopig zijn de meeste meisjes nog niet zo enthousiast, maar dat zal hopelijk veranderen vanaf het ogenblik dat de basketbalzaal opengaat."

Meesseman blijft nog vriendelijk, want al snel doken er deze week filmpjes op van speelsters van andere teams die in niet zo'n beste omstandigheden moeten overnachten. Het eten dat werd geserveerd was evenmin om over naar huis te schrijven, waardoor de Amerikaanse media meteen van een ramp spraken.

"Ik heb alleen last van insecten in mijn kamer, maar hopelijk wordt daar in de komende dagen iets aan gedaan," aldus Meesseman.