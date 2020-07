Veldrijder Lars van der Haar liep coronabesmetting op na skivakantie

In de GP Vermarc Sport en in het peloton was het coronaspook gisteren natuurlijk nog zeer aanwezig.



Lars van der Haar weet wat het virus inhoudt, want de Nederlandse veldrijder zei voor de start aan de NOS dat hij in maart een besmetting heeft opgelopen.

"Dat gebeurde na een skivakantie", vertelde de crosser. Van der Haar was een tweetal weken ziek en moest zijn fiets zo'n 6 weken aan de kant laten staan.

Van der Haar is naar eigen zeggen volledig hersteld en onderging onlangs nog een test. "Alles is nog goed."