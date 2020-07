Victor Campenaerts (3e): "Rijden zoals bij de beloften: dat was leuk!"

"Ik dacht: we rijden voluit en we zien wel tot waar dit gaat", vertelde Victor Campenaerts over de GP Vermarc Sport, waarin hij vrijwel meteen aanviel.

"Ik ben een man van de duur en voelde na 2,5 uur dat mijn vat af was. Daarna was het dus volgen en tactisch rijden."

"Ik zag snel dat Florian Sénéchal de man was om te volgen. In een kermiskoers moet je dan gokken op het einde. Ik was mee, maar mijn vat was af."

"Maar ik ben tevreden over mijn vorm, bijna mijn beste vorm die er al is geweest. Of dat verklaard kan worden door mijn hoogte-aanpak? Ik ben gewoon supergestructureerd bezig geweest tijdens de coronaperiode."

"Ik kom uit het zwemmen en de triatlonsport en daar heb je weinig wedstrijden. Het was voor mij geen opdracht om zo lang te trainen zonder wedstrijd. Ik kan niet zeggen dat het een leuke periode was, maar voor een renner was het wel speciaal. En vandaag was leuk: rijden zoals bij de beloften."

Hoe blikt Campenaerts terug op koersen met een schaduw van corona? "Je moet ergens een knoop doorhakken voor jezelf. Ofwel rijd je dit seizoen geen koers meer en kom je er niet mee in contact, ofwel neem je wat risico's en ga je ervoor."

"Deze koers was goed georganiseerd. Wij kunnen niet met een mondmasker rijden en dan kom je wel wat snot van een collega tegen, maar ik heb niet te veel in het peloton gereden."

"Ik ben al getest en ga volgende week op stage. Dan komt zo'n internationale ploeg samen. Als je telt hoeveel mensen zij hebben ontmoet, dan word je zot. Je moet ergens vertrouwen hebben dat iedereen voor zichzelf zorgt en dat het op een dag goedkomt."