Maarten Vangramberen bezoekt Tour-Belg: "In 1985 was ik sterkste sprinter ter wereld"

Bij het jongere publiek zal de naam Rudy Matthys misschien niet meteen belletje doen rinkelen. Maar 35 jaar geleden was hij wel het grote sprintkanon in de Tour de France met 3 ritzeges.



Als een renner nu 3 ritten zou winnen in de Tour, is hij een superster. "Maar het zijn andere tijden. Je kan de verschillende generaties niet met elkaar vergelijken", zegt Matthys.



"In de Tour van 1985 was ik misschien wel de snelste spurter van de wereld. Ik vertrok naar de Tour met het idee: "Ik zal daar zeker ritten winnen." Uiteindelijk won ik ook nog op de Champs-Elysées. Ik krijg er kippenvel van als ik de beelden terugzie."

Na zijn succesrijke Tour van 1985 kon Matthys die lijn nooit meer doortrekken. "Na die Tour ben ik in de winter zwaar ten val gekomen. Ik ben toen over de kop gegaan en blesseerde daarbij mijn heupgewricht."

"Sinds die val had ik altijd pijn in mijn rechterbeen. Dat betekende het einde van mijn carrière.

"Stoppen met koersen deed heel veel pijn. In het begin kon ik niet meer naar de koers kijken. Ik had er genoeg van."