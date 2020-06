Van der Poel, Bernal, Froome en Van Avermaet strijden mee in virtuele Tour

Om de koersvrije dagen tijdens de coronaperiode op te fleuren werden er een hele reeks virtuele wedstrijden op poten gezet. Zo zagen we eerder een virtuele Ronde van Vlaanderen en een virtuele Giro. Vanaf juli kan er weer stilaan echt gekoerst worden, maar de Tour springt toch ook nog op de virtuele kar.

Tourorganisator ASO werkt daarvoor samen met het onlinetrainings- en raceplatform Zwift. De renners zullen geen drie weken lang koersen, maar wel drie weekends op een rij. Er zullen 23 mannenteams en 16 vrouwenteams deelnemen. Onder meer oud-winnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome zegden toe, net als Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe, Richie Porte, Mathieu van der Poel, Nairo Quintana en wereldkampioen Mads Pedersen.

De deelnemers zullen zes etappes van ongeveer een uur afleggen. Eerst rijden de vrouwen, onmiddellijk gevolgd door de mannen. De wedstrijden zullen in 130 landen te volgen zijn. Rit vijf, op zaterdag 18 juli, wordt de koninginnenrit met aankomst aan Chalet Reynard op de Mont Ventoux. De slotetappe gaat over de Champs-Élysées, met aankomst voor de Arc de Triomphe in Parijs. Er zullen ook virtuele leiderstruien worden uitgedeeld.

De opbrengst van deze virtuele ronde is bestemd voor vijf goede doelen. De "echte" Ronde van Frankrijk begint op 29 augustus in Nice.