Lefevere verlengt contract van ervaren rotten Keisse en Devenyns met een jaar

Na Yves Lampaert was het nu de beurt aan Keisse en Devenyns om hun handtekening te zetten. Hun contracten liepen af, maar ze hebben nu zekerheid over nog een extra seizoen. Goed nieuws voor de renners in onzekere coronatijden. "Ik wou niet wachten tot oktober of november en de renners zo extra stress bezorgen", vertelt Patrick Lefevere.

"Ze hebben beiden hun waarde voor de ploeg al vaak bewezen. Ze hebben al een bepaalde leeftijd, dus ze zullen geen 5 jaar meer koersen, maar we weten heel goed wat hun rol is binnen onze ploeg. Zie dit als een duidelijk teken van vertrouwen."

De 37-jarige Keisse begint zo volgend jaar aan zijn 12e seizoen bij het team. "Ik denk dat alleen Tom Boonen dat ook kan zeggen", reageert Keisse. "Ik ben heel blij en het is mooi dat deze verlenging er komt in deze bizarre periode. Ik wou niet op deze manier stoppen. Ik wil graag koersen tot mijn 40e, dus dat is nog twee seizoenen. Ik kom nu weer een jaar dichter bij dat doel."

Ook Devenyns blaast binnenkort 37 kaarsjes uit. "Ik hoopte op een contractverlenging en ik ben blij dat we er zo snel uit zijn. Ik ben misschien een jaartje ouder, maar ik voel me fysiek nog altijd top."