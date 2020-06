Ook Westerlo vecht de licentie van Moeskroen aan via de rechtbank

De juridische démarche van Westerlo zat al een tijdje in de pijplijn, maar is nu effectief ingezet. De club uit 1B gaat achter de licentie van Moeskroen aan. Moeskroen slaagde er begin mei in om voor de 5e keer in 6 jaar tijd via het BAS zijn licentie te bemachtigen.

Westerlo diende deze week een zogenaamd verzoekschrift tot nietigverklaring in bij de rechtbank in Brussel tegen de uitspraak van het BAS. De club verwijt het BAS onder meer vooringenomenheid en meent dat er fouten zijn gebeurd in de procedure.

"De waarheid in deze zaak zal gelet op de verschillende gerechtelijke procedures (buiten het BAS) zeker nog aan het licht komen. Westerlo zal alles in het werk blijven stellen om dit te bewerkstelligen", klonk het begin mei in Het Kuipje.

Westerlo roert zich trouwens ook nog op andere juridische fronten. Zo legde het recent o.a. een klacht neer bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) tegen de voetbalbond en de Pro League, in de nasleep van het stilleggen van de competitie.