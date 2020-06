Daviscup en Fed Cup uitgesteld tot 2021

De Belgische tennisvrouwen zouden normaal al in april hun finaleweek van de vernieuwde Fed Cup afgewerkt hebben, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. Er wordt niet naar een nieuwe datum voor dit jaar gezocht, want het toernooi wordt verplaatst naar 13 tot 18 april in 2021 in Boedapest.

Ook de Daviscup in het mannentennis wordt dit jaar van de kalender gehaald. De finaleweek van de Daviscup vindt nu pas in november 2021 plaats, in de Spaanse hoofdstad Madrid. De Belgische mannen treden er niet aan, zij konden zich niet plaatsen voor de finaleweek.