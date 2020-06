Inter-coach Antonio Conte: "Het is geen onmogelijke beklimming"

Inter moet in het tweede hoofdstuk van de Serie A 9 punten goedmaken op leider Juventus.

De achterstand op nummer 2 Lazio bedraagt ook al 8 punten, een kloof die te wijten is na twee nederlagen tegen uitgerekend die titelconcurrenten net voor de coronapauze.

Maar als Inter zondagavond wint, nadert het tot op 6 punten van Juve. "En dan volgen nog 12 wedstrijden. We staan dus niet voor een onmogelijke beklimming", filosofeerde coach Antonio Conte.

"We hebben hard en intensief gewerkt. Ik heb een goed gevoel. We willen ons topniveau bereiken in dit slot."

"We hebben een beperktere foutenmarge dan onze concurrenten, maar we zullen spelen met verlangen, enthousiasme en passie."