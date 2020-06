Nederlander Kai Reus (35) moet werelduurrecordpoging uitstellen

Volgend jaar in april had Kai Reus graag het werelduurrecord van Victor Campenaerts (55,089 km) aangevallen, maar de Nederlander stelt zijn poging uit. De voorbije maanden heeft hij onvoldoende kunnen trainen vanwege de coronacrisis.

"Alle tussendoelen waren weg. Geen wedstrijden en trainen op de baan was ook niet meer mogelijk", legt trainer Kosta Poltavets uit op de website van de renner.

"April 2021 is van de baan", zegt Reus zelf. "Dat is gewoon niet haalbaar door de huidige omstandigheden in de wereld. We weten ook niet hoe het zich allemaal verder gaat ontwikkelen. Het is en blijft de komende periode een hele onzekere tijd."

Uitstel is geen afstel wat de 35-jarige Nederlander betreft. "Ik ben hieraan begonnen en wil het hoe dan ook afmaken."

"De afgelopen periode is zwaar geweest, maar langzaam gaat alles weer open en vanaf 1 juli mag ik weer op de baan trainen. Als het team er vertrouwen in heeft, zeg ik doorgaan", aldus Reus die zijn project 56.000 heeft gedoopt.

Rijdt Reus 56 km in een uur? Voor hij die muur kan slopen, moet hij een nieuwe datum prikken.