One Famous Goal (2): Pietro Anastasi bezorgt Italië enige Europese titel

Slechts één EK voor Italië

In 1968 wordt de eindronde van het EK net zoals de vorige edities slechts met 4 landen gespeeld. Organisator Italië kan zich in de finale in eerste instantie niet ontdoen van Joegoslavië. Het wordt 1-1, waardoor er een replay gespeeld moet worden. Anastasi maakt met de 2-0 zijn "one famous goal" voor de Azzurri.

Maar buiten Italië doet de naam van Anastasi vooral een belletje rinkelen als de held van het EK 1968. Nog altijd is dat Europees kampioenschap de enige continentale titel die Italië heeft gewonnen. In 2000 en 2012 bereikt de Squadra Azzurra wel de finale, maar de beker gaat naar Frankrijk en Spanje.

17 januari 2020 is een trieste dag voor Juventus, het Italiaanse voetbal en uiteraard familie en vrienden. Pietro Anastasi, nog maar 71 jaar, overlijdt in een ziekenhuis in Varese. De spierziekte ALS, die hem al sinds 2017 achtervolgt, wordt hem fataal. Juventus eert Anastasi als een grote legende, want met hen wordt hij 3 keer landskampioen.

Debuut in finale

Anastasi is geboren op Sicilië en ziet zichzelf nooit het eiland verlaten. Als bij toeval wordt hij in 1966 ontdekt door de coach van Serie B-club Varese. Zijn toenmalige trainer op Sicilië smeekt hem desnoods op blote voeten naar Noord-Italië te trekken, want daar kan hij profvoetballer worden. Anastasi is dan 18 jaar en zeult al jaren rond met een gehandtekende foto van zijn idool John Charles, de Engelse spits van Juventus tussen 1952 en 1962.

Bij Varese speelt hij zich in de kijker en bondscoach Ferruccio Valcareggi neemt hem op in zijn selectie voor de eindronde van het EK, dat in 1968 in eigen land wordt georganiseerd. Zonder ook maar 1 interland op zijn naam maakt Anastasi zijn debuut in de finale. In een bomvol Olympisch Stadion in Rome blijft de Squadra ook na verlengingen op een ontgoochelend 1-1- gelijkspel steken.

Valcareggi, die de ploeg ook naar de 2e plaats op het WK in 1970 in Brazilië zal leiden, is niet tevreden en voert voor de replay maar liefst 5 wissels door. Het debuut van Anastasi kan hem wel bekoren, want de spits van Varese mag blijven staan.