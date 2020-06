Diamond League-meeting Zürich vindt oplossing met competitie op afstand

Onder de noemer "Inspiration Games" zullen 30 atleten in 8 disciplines - 4 voor mannen en 4 voor vrouwen - op afstand tegen elkaar strijden. De deelnemers zullen hun competitie telkens in een stadion in eigen land afwerken en worden onderverdeeld in drie ploegen: Europa, VS en de rest van de wereld.

Per competitie neemt er telkens één atleet per ploeg deel. Onder meer het hinkstapspringen en polsstokspringen komen aan bod, maar ook minder bekende disciplines zoals de 100 yards (91,44m) en de 300m horden.

Het evenement wist alvast enkele grote namen te lokken: onder anderen zevenvoudig olympische kampioene Allyson Felix neemt deel, maar ook Noah Lyles, Christian Taylor, Dalilah Muhammad, Ekaterini Stefanidi, Shaune Miller-Uibo, Andre De Grasse, Omar McLeod en Jimmy Vicaut.