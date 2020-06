Drievoudig olympisch kampioen langlaufen wordt profrenner bij Noors team

Johannes Høsflot Klæbo benadrukt in zijn boodschap op Instagram dat hij niet van plan is te stoppen als langlaufer. "Ik kan jullie eindelijk laten weten dat ik deel zal uitmaken van de ploeg Uno-X", schrijft de Noor.

"Ik ben enorm vereerd en fier deze kans te krijgen. Ik ben heel ongeduldig om de volgende 5 jaar met het team door te brengen. Hopelijk kunnen we onze ervaringen delen om betere atleten te worden."

De Noor won in 2018 op de Winterspelen in Pyeongchang 3 gouden medailles: in de sprint (klassieke stijl), teamsprint (vrije stijl) en 4x10 km estafette. Hij telt ook 3 wereldtitels, die hij veroverde in 2019. In 2018 en 2019 pakte hij ook de eindzege in de wereldbeker langlaufen.