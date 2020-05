Wereldkampioen Mads Pedersen: "Hoop op natte Parijs-Roubaix"

Sinds er een wielerkalender bekend is, hebben de renners opnieuw een doel om naartoe te werken. "De laatste weken hebben we getraind zonder doel voor ogen. Het helpt om weer een kalender te hebben en opnieuw koersritme op te pikken", vertelt de Deen op de website van zijn team Trek-Segafredo.

"Ik hoop nog steeds de Tour te rijden, maar de klassiekers worden zeker mijn hoofddoel op het einde van het seizoen. Ik kijk er erg naar uit en ik hoop op een natte Parijs-Roubaix dit jaar."

Pedersen werd in 2018 2e in de Ronde van Vlaanderen, maar vorig jaar kon hij zijn stempel niet drukken tijdens de klassiekers. Een 33e stek in Gent-Wevelgem was zijn beste uitslag. "Maar ik zal klaar zijn wanneer de klassiekers er zijn", waarchuwt de Deen.

"Ik kijk er erg naar uit om weer te koersen. Het wordt een coole ervaring om die grote wedstrijden in zo'n korte periode te rijden. Het is nieuw voor iedereen en het wordt leuk."