Roberto Martinez over dubbele pet: "Bondscoach en TD komen goed overeen"

Roberto Martinez combineerde de voorbije maanden al de jobs van bondscoach en technisch directeur, maar officieel was dat een tijdelijke oplossing. Met zijn contractverlenging zal de Spanjaard zijn dubbele pet nog minstens tot het WK 2022 ophouden.

"Ik ben het gewend van mijn tijd in Engeland, waar een manager eigenlijk al een combinatie is van een hoofdcoach en een technisch directeur. Het voordeel hiervan is dat ik ook kan wegen op de langetermijnvisie, dat ik kan helpen bij de ontwikkeling van jonge spelers."

"België heeft nu dan wel een Gouden Generatie, maar we willen dat succes bestendigen. Als bondscoach én technisch directeur kun je die toekomst verzekeren. Dat werk wordt natuurlijk niet alleen door mij gedaan, maar ik zal daar wel een leidende rol in nemen."

"Ik ken het Belgische voetbal nu ook een stuk beter dan bij mijn aanstelling, dat is een voordeel. Ik weet hoe we ons kunnen ontwikkelen, zowel op amateurniveau, bij de vrouwen als bij de profs."