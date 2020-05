"2 maanden lang waren we gitaristen die enkel luchtgitaar konden spelen"

Het is voor de jongens en meisjes van de Brugse Zwemkring allemaal nog wat onwennig na 2 maanden letterlijk op het droge. Niet alleen moet er weer naar het watergevoel gezocht worden, het is ook wennen aan de nieuwe omstandigheden: de zwemmers en zwemsters moeten zich in de graskant naast de Damse Vaart uitkleden en in een wetsuit hijsen, strepen op een boom geven de afmetingen van het "zwembad" aan, enkele waterhoenen kijken onbegrijpend toe...

"Het water is hier 18 graden", zegt Indra Vandenbussche. "Dat valt wel mee, zou je denken, maar als de wind erop zit, is het toch koud. Het is een mooie locatie, dat wel, maar voor de rest heb ik toch liever het zwembad."

"Het is improviseren", geeft ook trainer Stefaan Obreno toe. "In het zwembad kun je op de techniek letten, kun je keerpunten trainen, kun je tijden bijhouden,... Hier is dat allemaal niet mogelijk."

"Maar we zijn heel blij dat we weer aan het watergevoel kunnen werken. 2 maanden zonder water zijn een drama. Het is als een gitarist die 2 maanden lang enkel luchtgitaar heeft kunnen spelen."