Sporza Retro: Welke Belgische zege op Roland Garros wil je zondag bekijken?

Filip Dewulf haalt in 1997 via de kwalificaties de hoofdtabel op Roland Garros. In de derde ronde neemt hij het op tegen Albert Portas, een Spaanse gravelspecialist.

"We trakteerden de toeschouwers op een geweldige partij en het werd 8-6 in de vijfde set. We hebben bijna vier uur getennist in een wedstrijd die alles had: hoog niveau, spanning en ambiance", herinnerde Dewulf 20 jaar later nog.

Dewulf sneuvelt dat jaar pas in de halve finales, tegen de latere winnaar Gustavo Kuerten.