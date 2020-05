Advocaat Van Steenbrugge: "Met welke pet oordeelt licentiemanager Van Brantegem?"

De licentiekwesties hebben de voetbalwereld ruim een maand beroerd. Uiteindelijk krijgen haast alle clubs in tweede zit hun licentie en dreigt er niet echt veel te veranderen. Advocaat Walter Van Steenbrugge geeft bij Sporza tekst en uitleg over de voorbije periode en is niet mals voor licentiemanager Nils Van Brantegem.