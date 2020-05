Duatleet Seppe Odeyn "everest" Sigarenberg, die hij 239 keer op en af rijdt

Everesting is een uitdaging die al een paar jaar leeft onder de sportliefhebbers. Het gaat om het fietsen (of lopen) van 8.848 hoogtemeters, precies de hoogte van de Mount Everest. Bij voorkeur doe je dat buiten, op een heuvel of berg, precies het aantal keer tot je aan die 8.848 hoogtemeters komt.

Oud-wereldkampioen duatlon Seppe Odeyn (33) koos er gisteren voor om zijn Everest Challenge te volbrengen op de Sigarenberg (830 meter lang en gemiddeld 4,5%). Liefst 239 keer reed hij de helling in Winksele op.

Odeyn begon om 4u 's morgens aan zijn tocht. 15 uur en 21 minuten later telde hij 8.890 hoogtemeters, waarmee hij de hoogte van de Mount Everest netjes overschreden had.





Voor zijn Everest Challenge had Odeyn 393,24 kilometeter nodig. Een mooi kunststukje dus.