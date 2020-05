Slotconclusie Italiaans onderzoek: volleybal is toch niet de gevaarlijkste sport

Om versoepelingen van de coronamaatregelen in goede banen te leiden in het felgeplaagde Italië hebben de Universiteit van Turijn en het Italiaans Olympisch Comité onderzocht welke sporten het meeste risico lopen. Tijdens het onderzoek heette het dat volleybal bovenaan de lijst stond, maar dat onderzoek was nog niet afgelopen.



De Universiteit van Turijn betreurt nu dat dat besluit al verspreid werd, want de slotconclusie ziet er helemaal anders uit. Op een judomat, in een zeilboot of op een atletiekpiste loop je veel meer risico op een besmetting dan tijdens een wedstrijd volleybal.

Op een schaal van 0 (minimum) tot 8 (maximum) werd het besmettingsgevaar van verschillende sporttakken beoordeeld. Wedstrijden met voortdurend contact zoals een judokamp krijgen een 8, basketbal een 7 en volleybal een 5.

Ook schermen of een zeilwedstrijd in een meermansboot krijgen risicofactor 8. Net als de 800 meter in de atletiek, omdat de lopers in zo'n wedstrijd niet in hun baan blijven.