Amerikaanse tennisser kruipt in huid van Mario en wint zo 1 miljoen dollar

Echt realistisch zag het er allemaal niet uit online want de tennissers namen het op in Mario Tennis Aces en kropen dus allemaal in de huid van een Nintendo-figuurtje. Elke profspeler kreeg ook een celebrity als dubbelpartner. Fritz speelde samen met TikTok-ster Addison Rae.

Ook Serena Williams, Naomi Osaka, Kei Nishikori en Madison Keys speelden samen met celebrities als Gigi Hadid, Hailey Bieber en Seal. De partijen waren te volgen via Facebook Gaming, met commentaar van John McEnroe.

De andere deelnemende koppels ontvingen ook nog eens een bedrag van 25.000 dollar, dat ze mogen schenken aan een goed doel naar keuze.