Wout van Aert wint eerste virtuele wedstrijd van zijn team

Jumbo-Visma heeft heel wat kleppers in huis, maar die liggen nu allemaal stil in hun kot. Alhoewel, stilzitten doen ze niet. Ze mogen dan wel niet in het echt koersen, Jumbo-Visma ontwikkelde in samenwerking met enkele media een Jumbo-Visma eCompetitie. En Wout van Aert won de eerste rit. De komende 3 zondagen volgen er nog 3.

Aan de virtuele Jumbo-Visma-competitie doen de meeste renners van het WorldTour-team en de opleidingsploeg mee. Op de eerste 4 zondagen in mei staan 4 korte etappes op het menu. Op Zwift strijden de ploegmaats voor de titel van beste klassementsrenner, beste sprinter en beste klimmer. Vanochtend om 10u werd de start gegegeven van een relatief vlakke etappe van ongeveer 40 km met 1 beklimming. Wout van Aert toonde zich de beste. Hij was de snelste in de sprint en won voor de jonge Deen Jonas Vingegaard en de Amerikaan Sepp Kuss. Van Aert genoot zichtbaar van zijn zege. "Even iets te enthousiast", lacht hij in een reactie op zijn Instagram. "Het was een lastige koers", deed onze landgenoot zijn verhaal. "De jongens reden van bij de start erg hard. Ik moest diep gaan op de klimmetjes om te kunnen blijven volgen. Toen we na de beklimming met zijn zevenen een kopgroep vormden, wachtte ik op mijn sprint. Ik timede die perfect, alhoewel Sepp (Kuss) me enigszins verraste. Vandaag was mijn beste kans van de 4. Het is leuk om te winnen." Maarten Wynants finishte als 6e. Dylan Groenewegen, Tony Martin en Laurens De Plus eindigden niet in de top 10. Vuelta-winnaar Primoz Roglic reed niet mee. Zijn rollen stonden niet op punt na een ongelukje in de digitale Ronde van Zwitserland. De volgende 3 zondagen staan een klassieker (over het WK-parcours van Richmond, waar Peter Sagan in 2015 won), een sprintetappe door de straten van Londen en een bergrit naar de top van Alpe du Zwift, de virtuele Alpe d'Huez, op het programma. Er worden verschillende klassementen opgemaakt.

Herbekijk de eerste rit van de Jumbo-Visma eCompetitie

Live op de website van het team, op hetzelfde rollensysteem

De wedstrijden beginnen steeds met een geneutraliseerde eerste helft. Dat geeft de commentatoren Hidde van Warmerdam, Thijs Zonneveld en Marc de Maar de gelegenheid om de renners en coaches waarmee zij via de webcam in verbinding staan te interviewen. De virtuele koers krijgt zo behalve een sportieve ook een journalistieke invalshoek. Bovendien hecht Team Jumbo-Visma aan het sociale karakter van de e-race. "Het is een welkome sportieve prikkel, de eer staat op het spel, maar het is zeker ook waardevol om onze renners op deze manier samen te brengen", aldus Merijn Zeeman, sportief directeur van Team Jumbo-Visma. Ook de exposure voor de sponsors en partners is belangrijk voor het WorldTour-team. Omdat alle renners van het team over hetzelfde geijkte materiaal beschikken, een smarttrainer van Tacx, verloopt de competitie eerlijker dan de e-races waarin de deelnemers niet over dezelfde middelen beschikken. De serie wordt georganiseerd op het platform Zwift. Dat is één van de weinige platformen waarop virtueel in het wiel rijden daadwerkelijk tot een lagere fysieke inspanning leidt en er dus ook meer tactisch gekoerst kan worden.

