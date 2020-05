Sporza @school #20: waarom lopen atleten in tegenwijzerzin?

Atleten die tegen de klok op een piste lopen, doen dat in tegenwijzerzin. Maar waarom doen ze dat niet met de klok mee? De kans is groot dat je bij die vraag nog nooit hebt stilgestaan.

Gegroet, keizer!

Theorie 2 sluit daar een beetje bij aan. Bij deze theorie gaat men uit van het gegeven dat de meeste mensen rechtshandig zijn, maar ook rechtsbenig. Als je rechtsbenig bent, is het logischer om linksom te draaien dan rechtsom. In het rechterbeen zit namelijk de meeste kracht.

Voor de eerste theorie moeten we de tijd 2.000 jaar terugdraaien tot bij de Romeinen. Die zouden indertijd de basis gelegd hebben om tegenwijzerzin te werk te gaan. Het was namelijk zo dat wanneer de Romeinen op hun paarden de arena betraden, ze tegen de richting van de klok in reden om makkelijker met de rechterhand de keizer te kunnen groeten.

Nadelig voor linksbenige lopers?

Nu horen we je al denken: worden linksbenige lopers dan benadeeld? Dat vroeg ook wiskundeprofessor Dirk Huylebrouck zich af. Daarom bedacht hij in 2011 een expiriment. Op de Mermorial Van Damme werd op zijn vraag een officiële 400m-wedstrijd gelopen in wijzerzin. Wat bleek: iedereen liep trager dan normaal.

De race in wijzerzin op de Memorial van Damme:

"Het resultaat is ontgoochelend", vond professor Huylebrouck, maar hij had ook een verklaring. "De atleten zijn keihard getraind om bochten naar links te nemen. Hun lichaam staat als het ware scheef om toch maar naar links te gaan." Dat bevestigde de linksbenige loper Nils Duerinck na zijn westrijd: "Ik heb nu meer moeite gehad om in de bocht te blijven dan dat ik een voordeel gehaald heb uit mijn linkerbeen."

Maar de onderzoekshonger van de professor was nog niet gestild, want ateliek is niet de enige sport waarin men tegenwijzerzin te werk gaan. Twee jaar later, in 2013, werd op de wielerpiste in Gent een nieuw experiment gedaan. De renners reden even in de omgekeerde richting.

"Het is ook psychologisch", zei de wiskundeprofessor toen. "De piste is zeer steil en als je daarop in de andere richting moet rijden, gaat dat toch een ander effect geven. Sommige mensen draaien nu eenmaal makkelijker naar de ene kant dan naar de andere kant. Ik vind dat we die mensen niet moeten discrimineren."

Maar de atleten bleken achteraf niet meteen overtuigd.