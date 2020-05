Hoogste sportbaas in Spanje: "Zonder vaccin geen toeschouwers"

Volgens Irene Lozano, de baas van Spanjes nationale sportraad CSD, zullen sportwedstrijden met publiek nog lang op zich laten wachten. "Zolang er geen vaccin is, is het ondenkbaar dat er wedstrijden met publiek zijn", zei Lozano. Ze vindt ook dat het nog te vroeg is om een datum te prikken voor de rentree van de van de voetbalcompetities.