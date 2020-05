F1-piloot Charles Leclerc ruilt zijn Ferrari voor auto van het Rode Kruis

Charles Leclerc probeert zijn steentje bij te dragen tijdens deze coronacrisis. Hij zamelt geld in voor de Wereldgezondheidsorganisatie met het organiseren van simraces en hij steekt ook zelf zijn handen uit de mouwen.

Leclerc is vrijwilliger bij het Rode Kruis. Hij ging eerder deze week rond met een bestelbusje. Hij bracht maaltijden naar oudere mensen en naar andere vrijwilligers van het Rode Kruis en vervoert materiaal naar het Prinses Grace-ziekenhuis.

Zondag rijdt Leclerc de virtuele Grand Prix van Brazilië. Ook dat neemt hij bloedserieus. Leclerc gaat voor een derde virtuele zege op rij. "Ik wil absoluut weer als eerste over de finish komen. Het gaat er wel leuk aan toe, maar het is ook een goede manier om scherp te blijven. Zelfs in zo'n spel voel ik druk."