"Hoofdcoach worden? Ik weet het niet, het is echt geen simpele job"

Wesley Sonck is al enkele jaren trainer bij de nationale jeugd. Hij had er al verschillende leeftijdscategorieën onder zijn hoede en traint momenteel de U19, de laatste categorie voor de beloften. Een belangrijke job in de ontwikkeling van talenten, maar wel een opdracht in de schaduw.

TIjdens de Facebook Live wou iemand weten of Sonck zou ingaan op het aanbod om hoofdtrainer te worden bij Racing Genk? "Ik ben aan de laatste maanden bezig van mijn ProLicence-diploma. Eigenlijk kan ik zelfs nu al trainer in eerste klasse worden. Of ik dat ooit wil, weet ik niet", zei Sonck.

"Ik had gedacht om na mijn spelerscarrière meteen in een trainersstaf te beginnen en mij zo op te werken, maar het is anders gelopen. Ik ben vooral analist en commentator geworden. Dat doe ik heel graag. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat ik dicht bij mijn kinderen kan zijn op die manier. Dat heb ik in de loop der jaren vaak gemist. Ik heb nu een heel goede band met hen en ik zou niet meteen willen ruilen."