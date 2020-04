Ook sportcentra zijn klaar om weer open te gaan: "We hopen op 11 mei"

Sporten in de buitenlucht zonder fysiek contact mag weer vanaf 4 mei, maar ook indoor zijn er sporten waar er weinig tot geen fysiek contact voor nodig is. Wanneer zal dat opnieuw kunnen? "We kijken elke keer naar de Veiligheidsraad, maar we weten niet in welke categorie we zitten", vertelt Erik Mercelis, eigenaar van klimzaal Wallstreet.

"Dat is frustrerend. We hebben de voorbije weken aan onze zaal gewerkt en nieuwe muren gebouwd, maar dat kost ook geld en we weten niet wanneer we weer open mogen gaan. Financieel is het dus ook een afweging. Sport is gezond en we kunnen in de klimzaal veiligheidsmaatregelen volgen. Het is hier heel ruim dus social distancing is geen probleem, we smeren vloeibaar magnesium op onze handen op basis van alcohol dus zo wordt alles ook ontsmet. Onze vraag voor de overheid is dus gewoon: geef ons een datum."