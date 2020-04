Maradona's club degradeert niet: "Velen zullen zeggen dat het weer de Hand van God was"

De Argentijnse voetbalbond heeft beslist om een punt te zetten achter de competitie. Voor de coronacrisis had Boca Juniors zich al tot kampioen gekroond, maar er was nog niet beslist wie zou zakken.

Normaal gezien degraderen de teams met het slechtste puntengemiddelde uit de voorbije 4 seizoenen. Gimnasia y Esgrima La Plata, de ploeg waar Diego Maradona coach is, stond volgens dat gemiddelde laatste. De degradatie wenkte dus.

Maar de Argentijnse voetbalbond besliste dat door de coronacrisis geen enkel team degradeert. Dit seizoen niet en volgend seizoen niet.

Daardoor is het team van Maradona dus gered. "Dit is niet het einde dat we wilden, we hadden het liever op het veld getoond", reageerde Maradona. "Maar het is nu zo."

"Velen zullen zeggen dat het weer de Hand van God was. Nu vraag ik deze hand om de pandemie te beëindigen, zodat de mensen hun leven weer gezond en gelukkig kunnen leiden."

Met de "Hand van God" verwees Maradona naar zijn handsbal in de kwartfinale van het WK 1986 tegen Engeland. Op dat moment duwde hij met zijn hand de bal over de Engelse doelman in het doel. Het Argentijnse nationale team won de wedstrijd, schakelde in de halve finales België uit en werd wereldkampioen met een overwinning tegen Duitsland.