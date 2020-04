Camille Laus: "Moeilijkste is om gemotiveerd te blijven tijdens training"

Met de Belgian Cheetahs zou Camille Laus deze zomer normaal deelnemen aan de Olympische Spelen op de 4x400 meter. De 26-jarige atlete blijft ondanks het uitstel van de Spelen nog steeds 5 keer per week trainen.

"Het trainingsschema is verlicht omdat we niet weten welke kant we op moeten. Nu alle internationale kampioenschappen zijn geannuleerd of uitgesteld, moeten we met de coach overleggen hoe we de rest van het seizoen kunnen plannen", zegt Laus op de website van Team Belgium.

"Ik had liever gehad dat de Olympische Spelen in 2020 zouden plaatsvinden, maar ik denk dat een extra jaar van training me zal helpen om fysiek sterker te zijn."

"Op training is het wel niet altijd makeklijk om gemotiveerd te blijven", bekent Laus. "Daar heb ik het het moeilijkste mee, maar ik houd de moed erin."