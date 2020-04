Nummer 404 van de wereld: "Financieel duwtje in de rug is welkom"

De lager gerangschikte tennisspelers blijven niet in de kou staan. De Madrid Open Virtual Pro, een virtueel zoethoudertje voor tennissers en tennisliefhebbers, brengt geld in het laatje voor tennissers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal willen zelfs een stap verder gaan met een noodfonds.

"Het zijn mooie initiatieven die meer dan welkom zijn", zegt Michaël Geerts. "Ik was de laatste maanden geblesseerd, waardoor ik veel kosten, maar geen inkomsten had. Ik hoop dus wel geld op de rekening te krijgen van de ATP. Of ik hoop dat het initiatief van Djokovic erdoor komt."

"Hoe hard we dit nodig hebben? Vorig jaar heb ik 70 wedstrijden gespeeld en behaalde ik mijn hoogste ranking (ATP 340) ooit. Dat was mijn beste jaar tot nu toe, maar financieel valt dat tegen. Het was net voldoende om break-even te draaien. Af en toe kon ik eens iets opzij zetten. Nu is het dus vechten om te overleven."