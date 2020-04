Andy Murray: "Tennissen in september zou me zeer verbazen"

Een tijdstip waarop er weer getennist wordt, noemde Murray niet. "Maar het zou me zeer verbazen als we in september weer een groot toernooi kunnen houden."

"Bij ons komen spelers en coaches uit alle delen van de wereld. Het duurt nog wel even voor iedereen weer kan reizen." Roland Garros is verplaatst van eind mei naar 20 september, een week na de US Open. Wimbledon is inmiddels definitief geschrapt.

Zverev: "Tennis in New York in september bijna niet voor te stellen"

Volgens de Duitse topspeler Alexander Zverev moet serieus worden nagedacht over toernooien zonder publiek. "Leuk is het niet, maar als we daardoor eerder de baan op kunnen, moeten we het overwegen", zegt de nummer 7 van de wereld.

Ook Zverev is evenwel niet optimistisch. "Ik verwacht niet dat we in september de US Open kunnen spelen. Gezien de omstandigheden in New York is dat bijna niet voor te stellen."

"Aan de andere kant, het is pas eind april, laten we even afwachten." De tenniswedstrijden wereldwijd zijn vooralsnog tot half juli afgelast.