Einde in zicht voor Lommel SK: 2 miljoen nodig om profclub te blijven

Van zuinig naar royaal

Net zoals een aantal andere clubs kreeg Lommel enkele weken geleden geen licentie van de KBVB. Spelers, trainers, personeel, RSZ, belastingen enz, de inbreuken op betalingen waren niet te tellen. En net zoals die andere ‘gebuisde’ clubs zal Lommel bij het BAS alsnog aan de licentie willen raken.

De situatie in Lommel is complex. De club kwam een jaar geleden in handen van de Israelische advocaat Udi Shochatovitch. Udi, zoals hij in Lommel genoemd wordt, kreeg als voorwaarde mee dat hij 2,6 miljoen euro in de club moest pompen verspreid over 5 jaar. Hij moest er ook voor zorgen dat de club jaarlijks zijn proflicentie kreeg. Slaagde de advocaat niet in dat laatste dan zou de oude vzw de club voor één symbolische euro opnieuw mogen overnemen.

Shochatovitch, die vooral vanuit zijn kantoren in Tel Aviv en Londen opereerde, liet er geen gras over groeien en stelde een heel nieuw managementteam aan. Bij het altijd zuinige Lommel liepen de kosten snel op. Shochatovitch investeerde in mensen en materiaal en van die 2,6 miljoen is naar verluidt al 1,8 miljoen euro uitgegeven.