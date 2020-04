Anderlecht-doelwit Vanhamel verlengt bij Beerschot: "Voel hier immens respect"

"Mike speelt en denkt als een goed bedrijfsleider/kapitein. Excellent en duidelijk in zijn communicatie. Visie en overzicht in het spel. Mede voetballend vanuit zijn goal waarbij hij vaak het hele team op gang zet. Geen franjes, maar gewoon doen wat moet en dit steeds in het belang van de ploeg. Ik ben er zeker van dat we samen met alle supporters nog mooie momenten gaan beleven met Mike."

Dankzij zijn sterke prestaties bij Beerschot was Mike Vanhamel op het lijstje van Anderlecht gekomen. Maar de paars-witte interesse heeft blijkbaar ook een alarmbelletje laten rinkelen op het Kiel, want bij Beerschot hebben ze niet lang geaarzeld om hun kapitein een contractverlenging voor 4 seizoenen aan te bieden.

Ook coach Hernan Losada zwaait met lof. "Mike heeft schitterende reflexen en is sterk in één-tegen-éénsituaties, om niet te spreken over zijn voetballende kwaliteiten. Hij is, zonder twijfel, de best voetballende doelman in Belgie op dit moment. Los van al deze kwaliteiten is Mike een trouw en loyaal persoon die op en naast het veld alles voor deze club geeft.”

Vanhamel zelf is uiteraard ook in zijn nopjes. “Ik ben verheugd over deze nieuwe verbintenis", zegt de doelman. "Al enkele maanden geleden waren we het eens om onze verbintenis open te breken, omdat onze ambities samen lopen en ik daarin een belangrijke rol wil spelen."

"De recente interesse is zeker flatterend, maar weegt niet op tegen het gevoel dat ik heb bij deze club en het immense respect dat ik voel van de club en vooral onze superfans. Wees niet bang want ik blijf erbij! “